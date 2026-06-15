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Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabında 2 galibiyet 2 mağlubiyetle 11. sırada yer aldı. Olimpiyat şampiyonu Fransa'yı 3-0 yenen milliler, Kanada'yı da 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 14:16
A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi. Kanada'nın başkenti Ottawa'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı.

İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı. A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

VNL'İN İLK HAFTASINDA OLUŞAN PUAN DURUMU ŞÖYLE:

Takım O G M P
1

Brezilya

 4 4 0 11
2

Japonya

 4 4 0 11
3

ABD

 4 3 1 9
4

İtalya

 4 3 1 9
5

Sırbistan

 4 3 1 9
6

Slovenya

 4 3 1 6
7

Polonya

 4 2 2 7
8

Ukrayna

 4 2 2 7
9

Bulgaristan

 4 2 2 6
10

Belçika

 4 2 2 5
11

TÜRKİYE

 4 2 2 5
12

Almanya

 4 2 2 5
13

Kanada

 4 1 3 6
14

Çin

 4 1 3 4
15

İran

 4 1 3 4
16

Fransa

 4 1 3 2
17

Arjantin

 4 0 4 1
18

Küba

 4 0 4 1

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