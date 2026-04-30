Fenerbahçe'de flaş gelişme! Edson Alvarez ve Dorgeles Nene...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde, Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından oyuncular iki gruba ayrılarak pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

EDSON DÖNDÜ, NENE GİTTİ

Edson Alvarez takımla birlikte çalışmalara başlarken, Dorgeles Nene artan ağrıları nedeniyle tedavi altına alındı. Marco Asensio ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.