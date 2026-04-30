Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi
Daha önce adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kobbie Mainoo'nun geleceği resmiyet kazandı. 21 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. İşte detaylar...
Manchester United, 21 yaşındaki orta saha ile Haziran 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından Gana asıllı İngiliz futbolcu için "Bizden biri. Kobbie Mainoo, burada kalmaya devam edecek." notu paylaşıldı.
Bu sezon Premier Lig'de 24 maçta oynayan Mainoo, İngiltere Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi.
Genç futbolcunun, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İngiltere'nin de kadrosunda yer alması bekleniyor.
