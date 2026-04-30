Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Manchester United, 21 yaşındaki orta saha ile Haziran 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından Gana asıllı İngiliz futbolcu için "Bizden biri. Kobbie Mainoo, burada kalmaya devam edecek." notu paylaşıldı.