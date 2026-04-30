Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Daha önce adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kobbie Mainoo'nun geleceği resmiyet kazandı. 21 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 16:26
Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken takımlar yaz transfer dönemi hamlelerini hesaplamaya başladı.

Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Bu doğrultuda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

İki İstanbul temsilcisinin daha önce gündemine gelen Kobbie Mainoo'nun geleceği resmiyete kavuştu.

Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Manchester United, 21 yaşındaki orta saha ile Haziran 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Kulübün sosyal medya hesaplarından Gana asıllı İngiliz futbolcu için "Bizden biri. Kobbie Mainoo, burada kalmaya devam edecek." notu paylaşıldı.

Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Bu sezon Premier Lig'de 24 maçta oynayan Mainoo, İngiltere Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi.

Kobbie Mainoo'dan 5 yıllık imza! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Genç futbolcunun, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İngiltere'nin de kadrosunda yer alması bekleniyor.

