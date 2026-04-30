Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.