Fenerbahçe'de Ederson'un cezası açıklandı!

PFDK kaleci Ederson'a 3 maç men cezasının yanında ihraç sonrası VAR monitörüne müdahalesi sebebiyle; 400 bin TL para cezası verdi. Ayrıca 3 maç ceza alan Ederson, sezonu kapattı.

İŞTE PFDK KARARLARI

"1- Kayserispor Kulübünün, 25.04.2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 960.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 210.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Galatasaray'ın, 26.04.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün 105-106-107-108, Güney Alt Tribün 119-120, Doğu Alt Tribün 111-115 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 480.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Fenerbahçe'nin, 26.04.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 1.100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Misafir Tribün 418-419 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Ederson Moraes'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Ederson Moraes'in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Beşiktaş'ın, 27.04.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Üst Tribün 416 ve Baba Hakkı Doğu Alt Tribün 116 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."