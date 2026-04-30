Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Milli güreşçileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazanan milli güreşçilerle bir araya geldi. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, milli güreşçilerin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve antrenörler de yer aldı.

BAKAN BAK: RIZA, GERİDE KALAN 18 YILDA İNANILMAZ BİR DİSİPLİNLE ÇALIŞARAK, İSTİKRARLI BAŞARILAR KAZANDI

Kabulde konuşan Bakan Bak, milli sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Güreş camiasının kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Yönetici, başkan olarak Türkiye Güreş Federasyonu'nda görev aldım. Güreş hobilerimden bir tanesi. Görev yaptığım dönemde o zaman gençlerde mücadele eden Rıza Kayaalp'in, kulüplerin karşı çıkmasına rağmen 2008 Olimpiyatına katılması yönünde çok ısrarcı olmuştum. Rıza, geride kalan 18 yılda inanılmaz bir disiplinle çalışarak, istikrarlı başarılar kazandı. Avrupa Şampiyonalarında 15 defa finalde mücadele etmek kolay değil. Rıza Kayaalp, son şampiyona öncesi çok çalışarak iyi bir dönüş yaptı. 13'üncü kez Avrupa Şampiyonu olup rekor kırarak hedefine ulaştı. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

'MİLLETİMİZİ SEVİNDİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda en fazla madalyayı kadınların elde ettiğini vurgulayan Bakan Bak, kadın güreşinde kazanılan madalyaların sevindirici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sakarya'da güreş camiasına güzel bir tesis kazandıracaklarını kaydeden Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güreşe özel bir ilgisi var. Yakından takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sakarya'da Güreş Kamp Eğitim Merkezi'ni inşa ederek tesisi güreş camiasına kazandıracağız. Hedef, 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Olimpiyat sporun zirvesi. Bakanlık olarak verimli yurtdışı kampları yapmanız için gayret göstereceğiz. Mental olarak iyi hazırlanmak gerekiyor. Bilimi kullanmak lazım. Destek anlamında yanınızda olacağız. İnşallah ülkemize dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazandırırsınız. Biz bir aileyiz. Milletimizi sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Kulüplerinize, ailelerinize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, Bakan Osman Aşkın Bak'a bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.