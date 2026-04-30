TRANSFER HABERİ - Ertuğrul Doğan'dan flaş Ernest Muçi açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kiralık olarak kadroda bulunan Ernest Muçi'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. 61 Saat'e konuşan Doğan, oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına ilişkin kararın teknik ekibe bağlı olduğunu vurguladı.

Başkan Doğan, "Ernest Muçi teknik bir karar. Hocamız 'kalsın' dediği anda kulüp olarak gerekeni yaparız. Aklımda kalan rakam 7.5 milyon Euro civarında, eğer bir yanlışlık varsa onu da düzeltiriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş JK ile yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor'un elinde bulunan satın alma opsiyonunun son tarihi 10 Mayıs 2026. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ise bu bedelin 8.5 milyon Euro + KDV olduğu belirtilmişti. Anlaşma kapsamında bordo-mavililer, kiralama için 1 milyon Euro öderken, opsiyonun kullanılması halinde bonservis bedeli 5 taksitte ödenecek.

Sahadaki performansıyla da dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 31 maçta 13 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak toplamda 21 gole doğrudan etki etti. Muçi'nin geleceğiyle ilgili nihai kararın, teknik heyetin raporu doğrultusunda kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.