CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Sarunas Jasikevicius: İyi basketbol oynadık rakibin sertliğine cevap verdik

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 86-74 yenerek durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakibin sertliğine cevap vererek iyi oynadıklarını söyledi.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 23:50
Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Jasikevicius, "Serinin ilk 2 maçındaki koreografiyi ve harika ortamı hazırlayan taraftara teşekkür ediyorum. Oyuncular bunu hissetti. İyi basketbol oynadık. Agresiftik. Rakibin sertliğine cevap verdik. Sakin kalmayı başarmalıyız. Gelişimimizi devam ettirerek serinin geri kalanına hazırlanmalıyız. Serinin ilk 2 maçında çok iyi iş çıkardık. Onların ana oyuncularını durdurmayı başardık. Kaunas'ta bizi farklı bir ortam bekleyecek." ifadelerini kullandı.

MASIULIS: "BİZDEN DAHA ÇOK MÜCADELE ETTİLER"

Zalgiris Başantrenörü Tomas Masiulis ise Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Onların 17 hücum ribaundu ve bizim 15 savunma ribaundumuzun olması her şeyi açıklıyor. Bizden daha çok mücadele ettiler. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! 22:43
Ertuğrul Doğan'dan flaş Muçi açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan flaş Muçi açıklaması! 22:23
Trabzonspor'un Göztepe mesaisi devam etti Trabzonspor'un Göztepe mesaisi devam etti 21:58
F.Bahçe'den Mert Hakan'ın cezası hakkında sert açıklama! F.Bahçe'den Mert Hakan'ın cezası hakkında sert açıklama! 19:55
Trabzonspor'un net borcu açıklandı! Trabzonspor'un net borcu açıklandı! 19:41
Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas | CANLI Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas | CANLI 19:16
Daha Eski
Bakan Bak Milli güreşçileri kabul etti Bakan Bak Milli güreşçileri kabul etti 18:43
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi! Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi! 18:29
PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a ceza! PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a ceza! 18:25
Ederson'un cezası açıklandı! Ederson'un cezası açıklandı! 18:19
İngiliz ekibinden F.Bahçeli futbolcuya teklif! İngiliz ekibinden F.Bahçeli futbolcuya teklif! 17:29
Klopp'tan F.Bahçe'ye şampiyonluk reçetesi! Klopp'tan F.Bahçe'ye şampiyonluk reçetesi! 16:51