Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Boluspor-Serik Spor CANLI YAYIN | Maç ne zaman? Saati ve yayın kanalı!

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında 45 puanlı Boluspor, 39 puanla hemen altında yer alan Serik Spor’u ağırlıyor. Düşme hattının sınırındaki bu kritik eşleşmede Boluspor’a ligde kalmak için 1 puan yeterli olurken, konuk ekip Serik Spor için galibiyetten başka seçenek bulunmuyor. Ateş hattından sağ çıkacak takımın belirleneceği bu dev randevu öncesi nefesler tutuldu. Peki, Boluspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 09:36
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun en dramatik maçlarından biri Bolu'da sahne alıyor. Ev sahibi Boluspor, 45 puanla 16. sırada girdiği son haftada, kümede kalma biletini kendi ellerinde tutuyor. Taraftarı önünde mağlubiyet almadığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek olan ev sahibi, sezonun en kritik 90 dakikasında savunma disiplinini ön planda tutarak hata yapmak istemiyor. Bolu Atatürk Stadyumu'nun tamamen dolması beklenen maçta, ev sahibi ekip tecrübesiyle bu zorlu virajı dönüp önümüzdeki sezonun planlarını yapmayı hedefliyor. Konuk ekip Serik Spor cephesinde ise adeta bir mucize aranıyor. 39 puanla 17. sırada yer alan ve lige veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Antalya temsilcisi için matematiksel olarak tek yol galibiyet. Deplasmanda kazanarak rakibiyle puan farkını kapatmayı ve ikili averaj veya diğer rakiplerin sonuçlarıyla ligde tutunmayı amaçlayan Serik Spor, sahaya "ya tamam ya devam" parolasıyla çıkacak. İşte Boluspor-Serik Spor maçının detayları!

Boluspor-Serik Spor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Boluspor-Serik Spor mücadelesi 1 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Boluspor-Serik Spor MAÇI SAAT KAÇTA?

Bolu'daki Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

Boluspor-Serik Spor MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor-Serik Spor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

F.Bahçe'de Cherif şoku!
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Külliye’de 1 Mayıs buluşması! Başkan Erdoğan: "İşçilerimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz"
4 futbolcu için 80 milyon euro!
F.Bahçe'de flaş Aziz Yıldırım gelişmesi!
Son Dakika
Manisa FK-Sakaryaspor maçı ayrıntıları! Manisa FK-Sakaryaspor maçı ayrıntıları! 10:15
F.Bahçe'de Cherif şoku! F.Bahçe'de Cherif şoku! 10:14
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı detayları! Gaziantep FK-Beşiktaş maçı detayları! 09:46
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti 09:43
Boluspor-Serik Spor maçı hangi kanalda? Boluspor-Serik Spor maçı hangi kanalda? 09:36
Uğurcan Çakır'dan büyük başarı! Uğurcan Çakır'dan büyük başarı! 09:31
Daha Eski
İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ayrıntıları! İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ayrıntıları! 09:20
Atakaş Hatayspor-Vanspor maçı detayları! Atakaş Hatayspor-Vanspor maçı detayları! 08:57
Çaykur Rizespor-Konyaspor maç bilgisi! Çaykur Rizespor-Konyaspor maç bilgisi! 08:39
Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! 01:04
Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! 01:03
F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! 00:58