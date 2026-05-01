CANLI İZLE | İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu, futbol tarihine geçecek bir istatistikle sona eriyor. İstanbulspor, sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergilese de 49 puan toplayarak ligde kalıcı olmayı başardı. Teknik direktör Barış Kanbak yönetimindeki İstanbul temsilcisi, son haftalarda aldığı puanlarla orta sıralara tutunurken; bu akşamki maçı bir prestij sınavı ve yeni sezon yapılanması öncesi bir prova olarak görüyor. Sarı-siyahlı ekip, kendi sahasındaki bu son randevuda sergileyeceği oyunla sezonu ilk 10 içerisinde bitirme şansını zorlayacak. Konuk ekip Adana Demirspor için ise bu maç, bir devrin hüzünlü kapanışını temsil ediyor. Süper Lig'den düştükten sonra mali krizler, transfer yasakları ve üst üste gelen puan silme cezalarıyla tarihinin en zor günlerini yaşayan Mavi Şimşekler, sezonu eksi 57 puanla 20. sırada tamamlıyor. Sadece 1 galibiyet alabildiği bu sezonda 160'tan fazla gol yiyerek ağır yaralar alan Adana ekibi, İstanbul deplasmanında onur mücadelesi vererek lige veda edecek. İşte İstanbulspor-Adana Demirspor maçının detayları!

İstanbulspor-Adana Demirspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki İstanbulspor-Adana Demirspor mücadelesi 1 Mayıs Cuma günü oynanacak.

İstanbulspor-Adana Demirspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

İstanbulspor-Adana Demirspor MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Adana Demirspor maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

