Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında 49 puanlı İstanbulspor, ligden düşmesi aylar önce kesinleşen ve -57 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor’u konuk ediyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak bu veda mücadelesinde ev sahibi, sezonu galibiyetle kapatıp taraftarına teşekkür etmek istiyor. Finansal krizler ve cezalarla sarsılan Adana Demirspor ise profesyonel liglerdeki en acı sezonuna İstanbul deplasmanında nokta koyacak. Peki, İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 09:20
İstanbulspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu, futbol tarihine geçecek bir istatistikle sona eriyor. İstanbulspor, sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergilese de 49 puan toplayarak ligde kalıcı olmayı başardı. Teknik direktör Barış Kanbak yönetimindeki İstanbul temsilcisi, son haftalarda aldığı puanlarla orta sıralara tutunurken; bu akşamki maçı bir prestij sınavı ve yeni sezon yapılanması öncesi bir prova olarak görüyor. Sarı-siyahlı ekip, kendi sahasındaki bu son randevuda sergileyeceği oyunla sezonu ilk 10 içerisinde bitirme şansını zorlayacak. Konuk ekip Adana Demirspor için ise bu maç, bir devrin hüzünlü kapanışını temsil ediyor. Süper Lig'den düştükten sonra mali krizler, transfer yasakları ve üst üste gelen puan silme cezalarıyla tarihinin en zor günlerini yaşayan Mavi Şimşekler, sezonu eksi 57 puanla 20. sırada tamamlıyor. Sadece 1 galibiyet alabildiği bu sezonda 160'tan fazla gol yiyerek ağır yaralar alan Adana ekibi, İstanbul deplasmanında onur mücadelesi vererek lige veda edecek. İşte İstanbulspor-Adana Demirspor maçının detayları!

İstanbulspor-Adana Demirspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki İstanbulspor-Adana Demirspor mücadelesi 1 Mayıs Cuma günü oynanacak.

İstanbulspor-Adana Demirspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

İstanbulspor-Adana Demirspor MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Adana Demirspor maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İstanbulspor-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 6

