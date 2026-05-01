Manisa FK-Sakaryaspor maçı CANLI izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de sezonun perdesi, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki anlamlı buluşmayla iniyor. Ev sahibi Manisa FK, sezon boyunca Play-Off hattını zorlamasına rağmen kritik haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla ilk 7'nin dışında kaldı. Teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde sezonun son maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, 52 puanla 10. sırada girdikleri bu haftayı galibiyetle kapatıp yeni sezon öncesi taraftarına umut vermek istiyor. Konuk ekip Sakaryaspor tarafında ise derin bir hüzün hakim. Türk futbolunun köklü çınarlarından biri, bu sezon saha içi ve dışı pek çok sorunla boğuşarak lige erken havlu attı. 34 puanla 18. sırada yer alan ve matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen yeşil-siyahlılar, profesyonel bir veda sergilemek adına Manisa deplasmanına çıkıyor. İşte Manisa FK-Sakaryaspor maçının detayları!

Manisa FK-Sakaryaspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Manisa FK-Sakaryaspor mücadelesi 1 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Manisa FK-Sakaryaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Manisa'daki 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 20.00'de yapılacak.

Manisa FK-Sakaryaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK-Sakaryaspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

