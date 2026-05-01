Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Osimhen kararı! Yeni bonservisi dudak uçuklattı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımın Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen ile ilgili yurt dışından flaş bir iddia gündeme geldi. Yer alan haberde sarı-kırmızılı yönetimin golcü oyuncu için dudak uçuklatan bir bonservis belirlediği aktarıldı. İşte dikkat çeken o habere dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 11:03
Üst üste 4. şampiyonluğu için gün sayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündem oldu.

Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergileyen 27 yaşındaki süper yıldızla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Golcü futbolcunun adı son günlerde Barcelona ve Real Madrid ile anılıyordu.

İspanyol basını, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

BONSERVİSİ 150 MİLYON EURO

AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, çok sayıda dünya devinin gündeminde yer alan Victor Osimhen'in bonservis bedelini 150 milyon Euro olarak belirledi.

Haberde Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool ve Juventus'un yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Bunun üzerine sarı-kırmızılıların, Nijeryalı santrforun bonservis bedelini 150 milyon Euro'ya çıkarma kararı aldığı aktarıldı.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta 20 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

