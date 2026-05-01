Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Brezilya ve Arabistan...
Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Mauro Icardi, sezon sonunda kariyerine Brezilya ya da Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor. Yüksek maaşlı teklifleri değerlendiren Arjantinli golcü, kararını lig bitiminde açıklayacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Arjantinli golcünün karar aşamasında olduğu ve sezon sona erdikten hemen sonra kararını açıklayacağı bildirildi.
10 MİLYON EURO ÖDEDİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maçta süre alan 33 yaşındaki golcü, 16 gol atarken 2 de asist yaptı.
Galatasaray kariyerinde ise 132 maçta 77 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı.
Galatasaray, Icardi için 2023 yılında PSG'ye 10 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.
