Fenerbahçe'de flaş Aziz Yıldırım gelişmesi! 1 yıllık başkanlık planı...
Fenerbahçe'de olağanüstü seçim tarihinin açıklanması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve dönme ihtimalinin güç kazandığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Kulislere yansıyan bilgilere göre tecrübeli ismin, "1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım" ifadelerini kullandığı ve kısa süreli bir geçiş planı üzerinde durduğu belirtiliyor.
Takvim'in haberine göre bugün ekibini bir araya getirmesi beklenen Yıldırım'ın, yapılacak toplantının ardından adaylık konusundaki net kararını kamuoyuna açıklayacağı ifade ediliyor.
Bu gelişme, seçim sürecine dair dengeleri bir anda değiştirebilecek potansiyel taşıyor.
GÖZLER YILDIRIM'DA
Öte yandan başkan adaylarından Barış Göktürk'ün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Yıldırım'a "Yeniden başkan olun" çağrısında bulunması, camiada bu ihtimalin giderek daha güçlü konuşulmasına neden oldu.
