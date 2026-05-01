4 futbolcu için 80 milyon euro! Fenerbahçe'de o isimlere o takımlar talip
Fenerbahçe'de gelecek sezona dair dikkat çeken ayrılık gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcuya Avrupa'dan o takımların talip olduğu ve toplam teklifin yaklaşık 80 milyon euro olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Kulüplerin temas halinde olduğu belirtilirken, transfer sürecinin henüz netlik kazanmadığı ifade ediliyor.
DEVLER TALİP
Genç oyuncu Nene'ye Borussia Dortmund'un ilgi gösterdiği, savunmada istikrarlı performansıyla dikkat çeken Oosterwolde için ise AS Roma ve AFC Bournemouth'un devrede olduğu aktarıldı.
Archie Brown ile Nottingam Forest'ın ilgilendiği gelen bilgiler arasında.
Öte yandan tecrübesiyle fark yaratan Marco Asensio'ya da İspanya'dan Atletico Madrid ve Villarreal talip oldu.
Transfer kararının 7 Haziran'daki seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetim tarafından verileceği kaydedildi.
