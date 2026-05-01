Premier Lig devinden Barış Alper Yılmaz'a yakın takip! Derbide izlediler ve...
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çeken milli futbolcuyu Premier Lig'den o takımın derbide izlediği ve performansını beğenerek sezon sonunda transfer için sarı-kırmızılılar ile masaya oturacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Sabah'ın haberine göre İngilizler, sezon sonunda Galatasaray'la masaya oturacak.
Dünya Kupası'nda da vitrine çıkmaya hazırlanan Barış Alper'in sözleşmesinde eski kulübü Keçiörengücü'ne satıştan %20 pay maddesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Keçiörengücü ile görüşmesi bekleniyor.
Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk teklife rağmen satılmayan yıldız futbolcuya 50 milyon Euro değer biçiliyor.
