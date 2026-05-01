Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası!
Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kazanarak 26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken, yeni sezon için transferde de gaza bastı; sarı-kırmızılıların hedefinde Manchester United'ın yıldızı var. İşte sarı kırmızılıların gündemine aldığı yıldız isim... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Yönetim, yeni sezonda da ses getirecek transferlere imza atmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Manchester United'ın dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Bruno Fernandes ile ilgilendiği öğrenildi.
Hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 31 yaşındaki yıldız için İngiliz kulübünün kapısının çalınması bekleniyor.
Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Portekizli futbolcunun piyasa değeri 40 milyon Euro civarında.
Fernandes, bu sezon çıktığı 33 maçta 8 gol ve 19 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.