Ziraat Türkiye Kupası
Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor CANLI | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 37 puanla 9. sırada bulunan Çaykur Rizespor, 32. haftanın açılış maçında 40 puanla hemen üzerinde, 8. sırada yer alan TÜMOSAN Konyaspor’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanından mağlubiyetle dönen Rizespor, taraftarı önünde telafi peşindeyken; Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan Konyaspor ise, deplasmanda da kazanarak Avrupa potasına yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 08:39
Trendyol Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken Çaykur Didi Stadyumu, sıralamayı doğrudan etkileyecek bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde kalma korkusunu geride bırakmış olsa da son haftalarda yaşadığı istikrarsız sonuçları unutturmak istiyor. Teknik direktör Recep Uçar'ın öğrencileri, özellikle kendi sahasındaki baskın oyununu skora yansıtarak ligin bitimine kısa bir süre kala yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor ise son haftaların en formda takımlarından biri olarak Rize'ye geliyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek büyük sükse yapan Yeşil-Beyazlılar, 40 puana ulaşarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirdi. Deplasmanda oynayacağı bu zorlu maçta savunma disiplininden taviz vermemeyi hedefleyen Konyaspor, etkili hücum silahlarıyla Rize savunmasının açıklarını değerlendirmeye çalışacak. İşte Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçının detayları!

ÇAYKUR RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi 1 Mayıs Cuma günü oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Orta sıralarda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana; Pala, Sagnan, Mocsi, Hojer; Papanikolaou; Mebude, Laci, Olawoyin, Mebude; Sowe

TÜMOSAN Konyaspor: Ertaş; Yazgılı, Nagalo, Demirbağ, Andzouana; İbrahimoğlu, Jevtovic; Türüç, Bardhi, Olaigbe; Muleka

ÇAYKUR RİZESPOR-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Ömer Faruk Turtay'ı görevlendirdi.

