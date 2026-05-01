Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de sezonun veda haftası, İskenderun'da oynanacak prestij mücadelesiyle başlıyor. Atakaş Hatayspor, deprem sonrası zorlu şartlarda girdiği bu sezonda sportif anlamda istediği sonuçları alamayarak erkenden havlu atmıştı. Ligde oynadığı 37 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Hatayspor, sahasındaki son maçta onur mücadelesi vererek sezonu moralli kapatmak istiyor. Teknik heyet ve oyuncular için bir nevi veda niteliği taşıyan bu 90 dakika, Hatayspor'un gelecek sezon yapılanması öncesindeki son resmi sınavı olacak. Konuk ekip İmaj Altyapı Vanspor ise tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de başarılı bir sınav verdi. Sezonun büyük bölümünde topladığı puanlarla düşme hattından uzak kalmayı başaran Doğu Anadolu temsilcisi, 49 puanla girdiği son haftada düşme korkusu yaşamıyor. Teknik direktör ve oyuncu grubu, sezonun son deplasmanında güzel bir oyun sergileyerek taraftarlarını sevindirmek ve sıralamadaki yerini korumak niyetinde. İşte Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor maçının detayları!

Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor mücadelesi 1 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor MAÇI SAAT KAÇTA?

İskenderun'daki Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 14.30'da yapılacak.

Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hatayspor-Vanspor maçı CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 6