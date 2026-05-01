Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan büyük başarı!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli file bekçisi çok önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 09:31
Galatasaray bu sezon mücadele ettiği Devler Ligi'nde son 16 turunda Liverpool'a elendi.
Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ise Samsunspor deplasmanından 1 puanla ayrılması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray'da bu süreçte kaleci Uğurcan Çakır gösterdiği performansla takımına çok büyük yardımcı oldu.
Transferde pek çok takımın radarına da giren milli file bekçisi önemli bir başarıya da imza attı.
Avrupa'nın 10 büyük liginde en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim yüzde 81 ise Union Gilloise'in kalecisi Scherpen oldu. Hollandalı kaleciyi yüzde 79 ile Uğurcan Çakır takip ederek dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu.