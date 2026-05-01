Domenico Tedesco çiçeklerle uğurlandı! Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 12:00 Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden alınan Domenico Tedesco, Almanya'ya dönmek üzere gittiği İstanbul Havalimanı'nda taraftarın yoğun ilgisiyle uğurlandı. İşte o anlar...

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri derbinin ardından yollarını ayırdığı Teknik Direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı. İstanbul Havalimanı'na gelen Tedesco'ya burada taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, İtalyan teknik adam da onların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi. Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, bazı taraftarların da gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.



Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Domenico Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçti.