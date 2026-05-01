Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Jonathan David için Süper Lig iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Kanadalı santrfor Jonathan David ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki yıldız golcünün Juventus'tan ayrılacağı aktarılırken Süper Lig'e transfer ihtimalinin güç kazandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 13:02
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun sonuna yaklaşılırken takımlar, gelecek sezonun kadro planlamaları doğrultusunda temaslarını sürdürüyor.

Futbolseverler, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yönelmiş olduğu yıldız isimleri merak ederken son dönemlerde Jonathan David'in adı İstanbul devleri ile anılıyordu.

İtalyan basınında servis edilen o haberde Kanadalı oyuncunun yolunun yaz transfer döneminde Süper Lig'e düşebileceği aktarıldı.

Tutto Mercato Web'in aktardığına göre; Luciano Spalletti ile sözleşme yenileyen Juventus'ta David'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Ligue 1 ekibi Lille'den ayrıldıktan sonra Seria A devine transfer olan Jonathan, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Kulüp, oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baksa da sezon başında yapılan sözleşmenin transfer sürecini zorlaştırabileceği ifade edildi.

FRANSA'YA DÖNÜŞÜ ZOR

Kanadalı golcünün 2 milyon euro'su bonus olmak üzere toplam 8 milyon euro maaş aldığı ve ayrıca 12.5 milyon euro'luk imza parası kazandığı belirtiliyor. Bu yüksek maliyet nedeniyle Lyon ve Marsilya gibi kulüplere dönüşünün pek olası olmadığı, Fransa'da bu şartları karşılayabilecek tek takımın ise PSG olduğu vurgulanıyor.

F.BAHÇE GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF

26 yaşındaki forvet için sezon sonunda Fenerbahçe'nin bir alternatif olabileceği konuşulurken, Galatasaray'ın ise Osimhen takımdan ayrılmadığı sürece bu transferde devreye girmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Jonathan David, Juventus formasıyla bu sezon 43 maçta görev alırken 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde daha önce Gent, Lille ve Ottawa takımlarında da forma giydi.

İşte o haber...

