CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Minnesota Timberwolves ve New York Knicks yarı finalde!

Minnesota Timberwolves ve New York Knicks yarı finalde!

NBA'de Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Doğu Konferansı'nda da New York Knicks yarı finale yükseldi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 14:04
Minnesota Timberwolves ve New York Knicks yarı finalde!

NBA'de heyecan play-off ilk tur maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Target Center'da karşılaştığı Denver Nuggets'ı 110-98'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve yarı finale yükseldi. Minnesota'da Jaden McDaniels 32 sayı, Terrence Shannon da 24 sayıyla oynadı. Denver'da ise Nikola Jokic'in 28, Cameron Johnson'un da 27 sayısı galibiyete yemedi.

Minnesota Timberwolves yarı finalde San Antonio Spurs ile mücadele edecek.

NEW YORK 51 SAYI FARK ATTI, YARI FİNALE YÜKSELDİ

New York Knicks, State Farm Arena'da oynadığı Atlanta Hawks'ı 140-89'lük skorla yenerek seriyi 4-2 yaptı ve Doğu Konferansı'nda yarı finale çıktı. New York'ta OG Anunoby 29 sayı, Mikal Bridges 24 ve Jalen Brunson da 17 sayı kaydetti. Atlanta'da ise Jalen Johnson 21 sayı, Nickeil Alexander-Walker, C.J. McCollum ve Jonathan Kuminga da 11'er sayıyla müsabakayı tamamladı.

New York Knicks yarı finalde Philadelphia 76ers - Boston Celtics eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

Minnesota Timberwolves (4): 110 - Denver Nuggets (2): 98

Doğu Konferansı

Atlanta Hawks (2): 89 - New York Knicks (4): 140

Philadelphia 76ers (3): 106 - Boston Celtics (3): 93

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
