Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Geçen hafta Fatih Karagümrük maçında golsüz beraberlik alarak tek puanla yetinen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, deplasmanda kazanarak puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, üçüncülük için ise rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz'ın süre alamayacağı mücadelede Gaziantep FK ise ilk 8 hedefi için mutlak 3 puan istiyor. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdüğüyle start alacak mücadelenin canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu. Peki Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç öncesi tüm gelişmeler haberimizde!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 15:00
Gaziantep FK-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen, Tüpraş Stadı'nda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi moral depolamak istiyor. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz'ın forma giyemeyeceği karşılaşmada, ev sahibi ekip de 'mutlak galibiyet' hedefliyor. 37 puanla 10. sırada bulunan Mirel Radoi'nin ekibi, 9. sıradaki Konyaspor ile puan farkını açarak puan cetvelinde üst sıraya tırmanmanın peşinde. İşte Gaziantep FK-Beşiktaş maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri!

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Lig'in 32. hafta açılış karşılaşması kapsamındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçı, 1 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı saat kaçta?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligde 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi sonucu 56 puan toplayan siyah-beyazlılar, 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi takım ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyetle elde ettiği 37 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Milyonların kilitlendiği karşılaşma, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gidado, Kozlowski, Camara, Maxim, Lungoyi, Bayo

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Yasin, Asllani, Orkun, Salih, Cengiz, Jota, Silva, Oh

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu yüksek tansiyonlu zirve mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'u görevlendirdi. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

LİGDE 14. RANDEVU

İki takım bu maçla birlikte ligde 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 mücadelede siyah-beyazlı takım, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 19 gol atarken, Gaziantep FK 15 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakasında 2 oyuncu görev alamayacak. İstanbul ekibinde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, forma giyemeyecek.

ERSİN VE MURİLLO DÖNÜYOR

Geçtiğimiz hafta oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı formalarından uzak kalan Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK karşılaşmasıyla geri dönecek. İki oyuncu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde 11'de yer alacak.

SINIRDA 2 FUTBOLCU

Gaziantep FK maçı öncesinde Kartal'da 2 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

