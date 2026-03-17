Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek İkas Eyüpspor'da Emre Akbaba şoku yaşanıyor.
İstanbul ekibi, Kasımpaşa maçında sakatlanan deneyimli oyuncunun fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
İkas Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Emre Akbaba'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir.
Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.
🩺 EMRE AKBABA'NIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Emre Akbaba'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci… pic.twitter.com/BMnwO9jV5u— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) March 17, 2026