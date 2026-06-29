Houston'da dramatik son! Brezilya Japonya'yı 90+5'te bulduğu golle mağlup etti

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Brezilya'ya glaibiyeti getiren golleri 56. dakikada Casemiro ve 90+5. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.
Japonya'nın tek golü ise 23. dakikada Kaishu Sano'dan geldi.
Brezilya'nın son 16 turundaki rakibi Norveç-Fildişi Sahili eşleşmesinin galibi olacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️ Kaishu Sano önce topu kaptı, driplingini yaptı, golünü attı! Japonya, Brezilya karşısında öne geçti! pic.twitter.com/8qg9LuPvAF— TRT Spor (@trtspor (https://t.me/trtspor)) June 29, 2026
⚽️ Brezilya aradığı golü Casemiro ile buldu! Arka direkte kendini unutturdu beraberliği sağladı! pic.twitter.com/oXnYLvzN2Y— TRT Spor (@trtspor (https://t.me/trtspor)) June 29, 2026
⚽ Martinelli 90+6'da Brezilya'yı öne geçirdi! Suzuki'nin müdahalesi yeterli olmadı! Guimaraes'ten harika asist! pic.twitter.com/eGCfuXS7Tg— TRT Spor (@trtspor) June 29, 2026