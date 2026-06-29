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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Houston'da dramatik son! Brezilya Japonya'yı 90+5'te bulduğu golle mağlup etti

Houston'da dramatik son! Brezilya Japonya'yı 90+5'te bulduğu golle mağlup etti

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Japonya'yı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 22:03 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 22:17
Houston'da dramatik son! Brezilya Japonya'yı 90+5'te bulduğu golle mağlup etti

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Brezilya'ya glaibiyeti getiren golleri 56. dakikada Casemiro ve 90+5. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Japonya'nın tek golü ise 23. dakikada Kaishu Sano'dan geldi.

Brezilya'nın son 16 turundaki rakibi Norveç-Fildişi Sahili eşleşmesinin galibi olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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