FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geliyor. Grubunu lider tamamlayan Hollanda galip gelerek son 16 biletini almak istiyor. 7 puanla grubunu 2. sırada tamamlayan Fas ise namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Heyecan dolu mücadeleyi kazanan son 16 turunda Kanada ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Van Dijk, Ake, Van Hecke, Van de Ven, Dumfries, Gravenberch, De Jong, Gakpo, Brobbey, Summerville

Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui, Brahim Diaz

HOLLANDA-FAS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Son 32 turundaki Hollanda-Fas mücadelesi 04.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.