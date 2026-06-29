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Haberler Dünya Kupası Hollanda-Fas maçı CANLI | Dünya Kupası 2026

Hollanda-Fas maçı CANLI | Dünya Kupası 2026

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetiyor. Kazananın son 16 turunda Kanada'nın rakibi olacağı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 03:50 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 03:56
Hollanda-Fas maçı CANLI | Dünya Kupası 2026

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geliyor. Grubunu lider tamamlayan Hollanda galip gelerek son 16 biletini almak istiyor. 7 puanla grubunu 2. sırada tamamlayan Fas ise namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Heyecan dolu mücadeleyi kazanan son 16 turunda Kanada ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Van Dijk, Ake, Van Hecke, Van de Ven, Dumfries, Gravenberch, De Jong, Gakpo, Brobbey, Summerville

Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui, Brahim Diaz

HOLLANDA-FAS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Son 32 turundaki Hollanda-Fas mücadelesi 04.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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