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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City Maresca'yı resmen açıkladı!

Manchester City Maresca'yı resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de Pep Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük görevine Enzo Maresca getirildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 18:06
Manchester City Maresca'yı resmen açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Enzo Maresca, yaptığı açıklamada, altyapısında görev aldığı ve Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlendiği Manchester City'yi çok iyi tanıdığını belirterek, "Bu takımı yönetme şansını yakalamak benim için harika bir fırsat. Burada geçireceğim üçüncü dönemim olacak. Bu kulübün taleplerini ve beklentilerini biliyorum. Oyuncuları çalıştırmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Kazanmak, iyi futbol oynamak ve Manchester City'yi temsil etmenin getirdiği baskının tadını çıkarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, daha önce Parma, Leicester City ve Chelsea'de görev yaptı. Son olarak çalıştırdığı Chelsea'de UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan Maresca, Leicester City ile de Championship'te mutlu sona ulaştı.

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