Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2. turundaki rakibi belli oldu!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar ilk tur maçında, dünya 103 numarası Belçikalı Hanne Vandewinkel ile klasmanın 146. basamağındaki Liu karşılaştı.

Elemelerden ana tabloya yükselen Liu, korttan 2-1 galip ayrılarak Zeynep'in rakibi oldu.

Haftaya dünya sıralamasında 51'inciliğe çıkarak başlayan Zeynep ile Liu arasındaki 2. tur mücadelesi, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

2025 Wimbledon'da açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, başarısını tekrarlamaya çalışacak.