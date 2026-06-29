Trabzonspor Felipe Augusto'nun ayrılığını resmen açıkladı! İşte Rus kulübünün ödeyeceği rakam

Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto'nun Rus ekibe transfer olduğunu açıkladı.
Bordo mavili ekipten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto Da Silva'nın, Zenit Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Zenit Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-EUR garanti bedel ve 5.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 20.000.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.
TRABZONSPOR'DAN AUGUSTO'YA VEDA
Teşekkürler Felipe Augusto 🙌 pic.twitter.com/Pov1hubZfd— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 29, 2026
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg da Felipe Agusto'nun transferini açıkladı.
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Фелипе Аугусто — игрок сине-бело-голубых!
Футбольные клубы «Зенит» и «Трабзонспор» достигли договоренности о переходе бразильского нападающего.
Сине-бело-голубые приветствуют Фелипе Аугусто в Петербурге, желают множества забитых мячей и яркой игры в составе сине-бело-голубых! pic.twitter.com/HEX4XAzKVz
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 29, 2026