Trabzonspor Felipe Augusto'nun ayrılığını resmen açıkladı! İşte Rus kulübünün ödeyeceği rakam

Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto'nun Rus ekibe transfer olduğunu açıkladı.

Bordo mavili ekipten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto Da Silva'nın, Zenit Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Zenit Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-EUR garanti bedel ve 5.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 20.000.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR'DAN AUGUSTO'YA VEDA

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg da Felipe Agusto'nun transferini açıkladı.

İŞTE O PAYLAŞIM