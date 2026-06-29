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Haberler Futbol Manisa FK'dan Lemina harekatı! Transferde sona gelindi

Manisa FK'dan Lemina harekatı! Transferde sona gelindi

Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü transferde gaza bastı. Siyah-beyazlı ekip, son olarak İsviçre temsilcisi Yverdon Sport forması giyen Noha Lemina'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 11:34
Manisa FK'dan Lemina harekatı! Transferde sona gelindi

Manisa FK, Noha Lemina'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi olan 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi. Kanatların yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Noha Lemina, Fransa'da Paris St. Germain altyapısında yetişti. Geçen sezon İsviçre'de Yverdon Sport ile 19 resmi maça çıkan Lemina 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Öte yandan Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde tesislerinde başladı. Siyah-beyazlılarda kamp programı ise henüz açıklanmadı.

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