CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Real Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İlk maçı İspanyol devi 3-0 kazanırken, çeyrek finale hangi takımın yükseleceği heyecanla bekleniyor. Real Madrid skor üstünlüğünü korumayı hedeflerken, Pep Guardiola ve öğrencileri ise İngiltere'de oynanacak mücadelede zoru başarmayı amaçlıyor. Öte yandan Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 14:41
Manchester City-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İlk mücadeleyi 3-0'lık net bir skorla kazanan İspanyol temsilcisi avantajı elinde tutarken, İngiltere'de oynanacak kritik karşılaşmada tur atlayan taraf büyük bir merak konusu haline geldi. Ev sahibi ekip, Teknik Direktör Pep Guardiola yönetiminde sahasında tarihi bir geri dönüşe imza atmayı hedeflerken, Real Madrid ise skor üstünlüğünü koruyarak çeyrek finale adını yazdırmanın planlarını yapıyor. Öte yandan genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı da futbolseverlerin yakından takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Manchester City-Real Madrid maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O'Reilly; Semenyo, Haaland, Cherki

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Diaz, Arda Güler, Vinicius Jr

MANCHESTER CITY İLE REAL MADRID ARASINDA 19. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Manchester City ile Real Madrid, 19. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 6 karşılaşmayı İngiliz ekibi kazanırken, 7 mücadeleyi de İspanya temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ARDA GÜLER İSTATİSTİKLER

Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli futbolcu son olarak Elche karşısında 68 metre uzaklıktan gol atarken, performansı ile futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla 43 maça çıkan Arda Güler, 4 gol ve 13 asist kaydetti.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
