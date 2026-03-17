Türkiye-Romanya maçının öncelikli bilet satışları başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadelenin bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Karşılaşmanın genel bilet satışları ise yarın saat 14.00'te başlayacak.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 5 bin lira

Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 lira

Batı Alt 102-125: 3 bin lira

Doğu Alt 114-117: 3 bin lira

Batı Üst 401-430: 2 bin 500 lira

Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Alt: Bin 250 lira

Güney Alt: Bin 250 lira

Kuzey Üst: Bin 250 lira

Güney Üst: Bin 250 lira