Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! "Böyle hakem seyretmedim"
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 08:53
Ve sahanın en iyilerinden olan Sara, 3. golü atıp G.Saray'ın şovuna devam etti. Sonuçta G.Saray'a baktığımızda kadro kalitesi, temposu, hızlı oynayabilme yeteneği yönünden Türkiye'nin en iyi takımı.
Mesela en büyük rakibi F.Bahçe, asla tempo ve çabuk oyunda G.Saray gibi olamıyor. Sonuçta G.Saray'ın kağıt üzerinde kazanacağı maçtı ve hiç problem yaşamadan kazandılar.
Uzun yıllardır Türkiye'de böyle yetenekli hakem seyretmedim: Adnan Deniz Kayatepe. Belki Lemina'ya verdiği sarı kartı tartışabiliriz ama altyapısı, objektifliği fevkalade iyi. Hakemlik kumaşı mükemmel.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.