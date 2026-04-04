Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Paul Onuachu: Göztepe G.Saray'dan puan alabilir!

Trabzonspor'da Paul Onuachu: Göztepe G.Saray'dan puan alabilir!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavililerin yıldız golcüsü Paul Onuachu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 22:34
Trabzonspor'da Paul Onuachu: Göztepe G.Saray'dan puan alabilir!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavililerin yıldız golcüsü Paul Onuachu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Paul Onuachu: "Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık."

"GÖZTEPE G.SARAY'DAN PUAN ALABİLİR"

"Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

