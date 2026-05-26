Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe'de gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da sarı-lacivertli ekibin başkan adaylarından Hakan Safi, A Spor'da Gündem Özel programına açıklamalarda bulunuyor. Safi'nin açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE HAKAN SAFİ'NİN AÇIKLAMALARI

"AĞUSTOS AYINA BIRAKMAYACAĞIZ"

"1999'dan beri kongre üyesiyim. 2024'teki seçimlerde Ali Koç başkanımızla 15 ay çalıştık. 15 ay içinde kulüpte çalışmanın hem keyfini hem sorunlarını gördüm. Futbol takımının ne kadar önemli olduğunu da anladık. Fenerbahçe atak oynamasını seven, yıldızlarla dolu olması gereken bir dünya kulübü. Eksikleri herkes görüyor. Yıldızların alınması gerekiyor. İyi topçu iyi parayla alınıyor. Atan tutan iyi olacak, basit şekilde. 2018'de değerli rakibimiz ne diyordu, futbolcu olarak şunu alın bunu alın diyordu, şimdi FFP anlayışında nasıl olacak diyor. Ben de alacağız diyorum, görüşüyoruz, dün de bugün de görüştük diyorum. Bu oyuncuları Fenerbahçemize kazandıracağız. Forvete kazandıracağız. En basit 10 yaşındaki çocuk da herkes de görüyor eksiklerimizi. Rakiplerimizin forvet ve yedeğine baktığınızda, bizim de o kalitede topçu getirmemiz gerekiyor. O çalışmaları yapıyoruz. 7 Haziran'daki seçimden önce çözeceğiz. Sevgili üyelerimiz sandığa, sorunlar çözülmüş şekilde sandığa gelecek. Paylaşacağımız isimler var, UEFA'nın kuralları var ama Fenerbahçemizin ağustos ayına bırakmayacağız. Fırsat transferi zamanı değil, Fenerbahçe'nin omurgasını doğru kurmasının zamanı. Buna gayret ediyoruz. Ağustosa sonra bakacağız. Top başı 20-21 Haziran'da olacak, 22-23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemesi de var. Tüm planlama buna göre. Bayramdan sonra ufak ufak açıklayacağız."

"GENÇLİĞİMLE, HEYECANIMLA, CESARETİMLE..."

"Ben de sokaklardan geldim. Sokaklarda büyüdük. Topumuz yoktu, taşı kağıda sarıp yalın ayakla top oynardık. Sokağın tozunu yuttuk. Sokakta ticaret yaparak geldim. Kasımpaşa'dan geldim. Hayatım zorluklardan geldi. Fırsatlara ve çok çalışmaya özen gösterdim. Tırnaklarımı kazıyarak geldim. Sokaktan gelmekle de övünüyorum. Bu vatanın evladıyım. Cesaretliyim, hırslarım var, iştahım var. Kendime göre iyi eğitim aldım. Ticari hayatta başarılı olduğum modelleri Fenerbahçe'de uygulamak istiyorum. Yönetici olduğum 15 ayda icracı değildim, başka sorumluluklarım vardı. Ben başkanlık yapabileceğime inandım. Aday oldum, kimse yokken aday oldum. Sürecin en başına dönerseniz her koşulda adayım dedim. İstesem 3 sene daha beklerdim. Benim de hizmet etmeye ihtiyacım vardı Fenerbahçe'ye. En güçlü şeyimiz hayallerimiz, iştahımız, hayallerimiz. Maddiyat da önemli. Kongre üyelerimizin teveccühünü gördüğümde daha da hırslanıyorum. Bir an önce kavuşmak, güzel şeyler sunmak istiyorum. Gençliğimle, heyecanımla, cesaretimle Fenerbahçeme hizmet etmek istiyorum."

"HAYALİM F.BAHÇE'YE HİZMET ETMEK"

"Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çok istekliyim. Enerji doluyum. 7 Haziran'da camiamız fırsat verirse hayatımın en güzel yıllarını Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Fenerbahçemizin büyüklüğünü ne yazık ki unutturulduk. İç hesaplaşmalardan, birbirimizle kavga etmekten bıktı insanlar. Ben bunlara girmek istemiyorum. 40 yıllık ticari hayatımda ben de çok eleştirildim, dedikodu oldum. Ben Allah'a inandım, kulaklarımı kapattım, çalıştım, dua ettim, hayal kurdum. Allah'a şükürler olsun ki hayallerimiz gerçek oldu. Bir hayalim daha var, Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Nasip olursa ve başkan olursam, hayal ettiğim ne varsa Fenerbahçe ile ilgili çalışmak istiyorum."

AZİZ YILDIRIM'IN "KARŞI ADAYI SEÇERSENİZ 4 AY SONRA YİNE KONGRE OLUR, BU KEZ DE BEN OLMAM. UYARAYIM." SÖZLERİ HAKKINDA

"Katılmıyorum değerli başkanımıza, başkan adayımıza. Benim yaşım 53. 99'da kongre üyesi oldum. Tribünlerin her yerinde maç seyrettim, deplasmanlara gittim. 2 sefer biber gazı yedim, feda olsun. 15 ay içeri girip çalıştım. 15 sene geçse Fenerbahçe'nin sorunları aynı olacaktı, 3 ay sonra anladım zaten sorunları. Cesaret olup hızlı kararlar almak lazım. Rakamlara inanmak, arkadaşlara inanmak lazım. Tecrübe önemli ama ben 15 ay çalıştım, gördüm. Hesap kitap yapmadan tecrübemle aday oldum. Yeteri kadar da sorunları gördüm. Takımı, TFF'yi, altyapıları, diğer bıranşları gördüm. Dokunmam gereken neyi varsa hala dokunmaya devam ediyorum. Yaş itibarıyla tecrübem var. O işleri de herkesten daha iyi yapacağız. Nasıl yapıldığını da herkese göstereceğiz. Bu işleri yapmak için gençlik, cesaret, iştah lazım. Kendisini güncellemeli. Konuşmalarını da dinlemek istemiyorum. Aynı şeyleri söylüyor. Yeni bir heyecan yok. Kendi işimize bakalım. Ben neler yapabileceğime bakıyorum. Fenerbahçe için güzel hayaller kuruyoruz. Hesabımız kitabımız Fenerbahçe ile ilgili."

"BUNLAR F.BAHÇE'DE EKSİK"

"Camimız parmak sallama işlerinden sıkıldı artık. Biz de futbol siyaseti yapıyoruz. Bunun en büyük sermayesi insan. Kibir olacaksa buralarda olmayacaksınız. Şahsi emelleriniz, egonuz için burada hizmet etmek istiyorsanız camia size bay bay der. Kibir olmaz bu işlerde. Biz kibirli insan değiliz, biz Anadolu insanıyız. Dedem 'Tosunum büyüdükçe küçüleceksin' derdi. Kulağıma küpe oldu bu söz. Hayatım boyunca bu davranışı örnek aldım. Bizim kibrimiz olmaz. İnsanlara sıkıca sarılmayı seviyorum. Başarı modellerimden biri bu. Güvendir, sadakattir, insanın gözünün içine bakmak, ismiyle hitap etmektir. Fenerbahçe'de bunlar eksik. Ben kendi aileme nasılsam Fenerbahçe'de de bunu yapmak istiyorum. İnsanlar birbirine uzak, kutuplaşmalar var. Bizim rakibimiz dışarıda, içeride rakip olmamamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi 4'e 5'e bölmüşler. Bu tekrar başarıyla toparlanacak. Bu bölünmeyi yukarı çıkarmayalım, azaltalım."

"2018'DEN BERİ F.BAHÇE İÇİN GÜZEL BİR ŞEY SÖYLEMİŞ Mİ!"

"Önce insan olalım. Fenerbahçe size de bize de kimlik katıyor. Bir tane başkan seçilecek. Seçimden sonra başkanın etrafında, bir sonraki seçime kadar toplanmalıyız. Bakın diğer başkan adayımıza, 2018'den beri Fenerbahçe için güzel bir şey söylemiş mi! Fenerbahçe lehine bir şey söylemiş mi! Arşivler duruyor, gidelim bakalım. Bunlar Fenerbahçe'yi böle böle geride bıraktı şampiyonluk adedinde."