Beşiktaş Agbadou ile transferde anlaşmaya vardı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Kartal'ın son olarak Wolves formasını terleten Agbadou için yeniden devreye girdiği öğrenilmişti.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Fildişili stoperin transferini bu akşama kadar noktalayacağı aktarılmıştı. Son olarak transferde flaş haberler yeniden geldi. Yine A Spor'da aktarılanlara göre Kara Kartal, futbolcu ile 4.5 yıllık olacak şekilde anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.