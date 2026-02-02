Beşiktaş Agbadou ile transferde anlaşmaya vardı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'ın Wolves formasını terleten Agbadou için yeniden devreye girdiği öğrenilmişti. Son olarak Siyah-beyazlıların futbolcu için 4.5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 13:25
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Kartal'ın son olarak Wolves formasını terleten Agbadou için yeniden devreye girdiği öğrenilmişti.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Fildişili stoperin transferini bu akşama kadar noktalayacağı aktarılmıştı. Son olarak transferde flaş haberler yeniden geldi. Yine A Spor'da aktarılanlara göre Kara Kartal, futbolcu ile 4.5 yıllık olacak şekilde anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

