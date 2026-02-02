Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de golcü transferi için yoğun mesai harcanırken gündeme gelen isimlerden birisi de Yuri Alberto oldu. Sarı-lacivertlilerin transfer teklifi sunduğu Brezilyalı futbolcu için kulübü Corinthians'ın yanıtı belli oldu. İşte detaylar...
02 Şubat 2026 Pazartesi
Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin Yuri Alberto için yaptığı teklif belli oldu.
Haberde yer alan bilgilere göre sarı-lacivertliler, golcü oyuncu için 15 milyonu garanti, 3 milyonu bonus olmak üzere toplam 18 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
Fenerbahçe'nin sunduğu bu paket ise Corinthians tarafından reddedildi.
Fenerbahçe'nin yaptığı bu teklifin, Brezilya ekibi tarafından Yuri Alberto için gelen üçüncü teklif olduğu ve oyuncu için gelen tüm girişimlerin reddedildiği ifade edildi.
Corinthians, Brezilyalı golcü için Roma ve Lazio'dan gelen teklifleri de kabul etmemişti. Serie A ekibi, Alberto için 22 milyon euro talep ediyor.
Geçen sezon takımının gol kralı olan forvet, 58 maçta 19 gol ve 3 asist üretti. 2026 sezonuna ise 5 maçta 2 golle başladı.
