Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Fenerbahçe'nin yaptığı bu teklifin, Brezilya ekibi tarafından Yuri Alberto için gelen üçüncü teklif olduğu ve oyuncu için gelen tüm girişimlerin reddedildiği ifade edildi.

Corinthians, Brezilyalı golcü için Roma ve Lazio'dan gelen teklifleri de kabul etmemişti. Serie A ekibi, Alberto için 22 milyon euro talep ediyor.