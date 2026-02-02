CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de golcü transferi için yoğun mesai harcanırken gündeme gelen isimlerden birisi de Yuri Alberto oldu. Sarı-lacivertlilerin transfer teklifi sunduğu Brezilyalı futbolcu için kulübü Corinthians'ın yanıtı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 14:40
Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif gibi oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi de Youssef En-Nesyri karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın olası ayrılığı sonrası santrfor pozisyonunda doğacak boşluk nedeniyle harekete geçti.

Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Transfer için birçok 9 numara için görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe'nin listesindeki golcü adaylarından bir tanesi Corinthians forması giyen Yuri Alberto'ydu.

Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin Yuri Alberto için yaptığı teklif belli oldu.

Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Haberde yer alan bilgilere göre sarı-lacivertliler, golcü oyuncu için 15 milyonu garanti, 3 milyonu bonus olmak üzere toplam 18 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Fenerbahçe'nin sunduğu bu paket ise Corinthians tarafından reddedildi.

Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Fenerbahçe'nin yaptığı bu teklifin, Brezilya ekibi tarafından Yuri Alberto için gelen üçüncü teklif olduğu ve oyuncu için gelen tüm girişimlerin reddedildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

Corinthians, Brezilyalı golcü için Roma ve Lazio'dan gelen teklifleri de kabul etmemişti. Serie A ekibi, Alberto için 22 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe'den Yuri Alberto için transfer teklifi!

PERFORMANSI

Geçen sezon takımının gol kralı olan forvet, 58 maçta 19 gol ve 3 asist üretti. 2026 sezonuna ise 5 maçta 2 golle başladı.

