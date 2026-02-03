Galatasaray - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Juventus karşılaşması, Şampiyonlar Ligi play-off turunun en dikkat çeken maçları arasında gösteriliyor. İlk maçta taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Galatasaray'ın bu kritik mücadelesi için "maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemde yer alıyor. Galaatsaray'ın Şampiyonlar Ligi play off maçı detayları haberimizde...

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Galatasaray - Juventus karşılaşması, 17 Şubat 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi heyecanının yaşanacağı dev karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Juventus maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

👉 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacağı İtalyan ekibi Juventus ile bugüne kadar Avrupa kupalarında 6 kez rakip oldu.