Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken o yıldız için 10 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu teklifi düşünmeden geri çevirdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 12:59
Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Cimbom bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Galatasaray'da ortaya konan futbol ve alınan skor sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli memnun etti.

Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Cimbom bu maçın ardından ligde 49 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahip olduğu 46 puanın önünde lider konumda yer alıyor.

Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Sarı-kırmızılılar mücadele ettiği her kulvarda sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isterken bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Galatasaray'da bu futbolculardan birisi de Roland Sallai.

Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Macar futbolcu geçen sezondan itibaren istikrarlı performansını sürdürerek Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından birisi haline geldi.

Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Yıldız ismin bu başarılı performansı Avrupa'daki kulüplerin de ilgisini çekti.

Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Sabah'ın haberine göre; Sallai'ye ara transfer döneminde Premier Lig'den 10 milyon Euro'luk teklif geldiği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!

Oyuncudan oldukça memnun olan sarı-kırmızılı camianın bu teklifi değerlendirmeye almadığı ve futbolcuyu satmayacaklarını İngilizler'e bildirdiği öğrenildi.

