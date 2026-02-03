Galatasaray'dan yıldız isim için gelen transfer teklifine ret!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken o yıldız için 10 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu teklifi düşünmeden geri çevirdiği aktarıldı. İşte detaylar...
Cimbom bu maçın ardından ligde 49 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahip olduğu 46 puanın önünde lider konumda yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar mücadele ettiği her kulvarda sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isterken bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.
Galatasaray'da bu futbolculardan birisi de Roland Sallai.
Macar futbolcu geçen sezondan itibaren istikrarlı performansını sürdürerek Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından birisi haline geldi.
Yıldız ismin bu başarılı performansı Avrupa'daki kulüplerin de ilgisini çekti.
Sabah'ın haberine göre; Sallai'ye ara transfer döneminde Premier Lig'den 10 milyon Euro'luk teklif geldiği ortaya çıktı.
Oyuncudan oldukça memnun olan sarı-kırmızılı camianın bu teklifi değerlendirmeye almadığı ve futbolcuyu satmayacaklarını İngilizler'e bildirdiği öğrenildi.
