Ziraat Türkiye Kupası
Bologna-Milan CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bologna-Milan CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’nın 23. haftasında Milan, deplasmanda orta sıralarda yer alan Bologna ile karşılaşıyor. Topladığı 47 puanla lider Inter’in ensesinde yer alan ve son dönemde yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken Milan, bu zorlu virajı kayıpsız geçmek istiyor. 30 puanlı Bologna ise, taraftarı önünde güçlü rakibine çelme takarak Avrupa kupaları potasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki Bologna-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 13:26
Bologna-Milan CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bologna-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Renato Dall'Ara Stadyumu'ndaki Bologna-Milan randevusu, ligin en köklü ekiplerinden ikisinin taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi ekip, sahasındaki dirençli futboluyla tanınırken, konuk ekip deplasmanlarda sergilediği yüksek skor gücüyle öne çıkıyor. Zirve mücadelesinde puan kaybına tahammülü olmayan konuk takım, oyunun kontrolünü erkenden ele alarak rakip savunmanın kilidini açmayı planlıyor. Diğer tarafta ise, taraftar desteğini arkasına alacak olan yerel temsilci, disiplinli savunma kurgusu ve hızlı hücum geçişleriyle sürpriz bir sonuç alarak üst sıralara tırmanışını sürdürmek niyetinde. İki takım arasındaki güç farkına rağmen, ligin ikinci yarısındaki her puanın altın değerinde olduğu bu dönemde mücadelenin yüksek tempoda geçmesi bekleniyor. İşte Bologna-Milan maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Bologna-Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bologna-Milan maçı 3 Şubat Salı günü Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

Bologna-Milan MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında oynanacak Bologna-Milan mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bologna-Milan MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

