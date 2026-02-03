Fenerbahçe'den Kante ve En-Nesyri'nin transferleri hakkında resmi açıklama!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de N'Golo Kante ve En-Nesyri'nin transfer durumları spor kamuoyunu bir hayli meşgul ederken konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli camiadan resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 14:21
Fenerbahçe'de N'Golo Kante'nin Al-Ittihad'tan transfer edilip Youssef En-Nesyri'nin Suudi ekibine takas edilmesi planlanıyordu. Beklenen takasın gerçekleşmemesi spor kamuoyunda gündeme otururken sarı-lacivertlilerden transferlerin gerçekleşmemesi hakkında resmi açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME

Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

