Haberler Kocaelispor Kocaelispor’dan Skriniar için TFF’ye ceza başvurusu!

Kocaelispor, Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası tribünlere yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle Milan Skriniar’ın cezalandırılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 15:33
Kocaelispor Kulübü, Fenerbahçe'nin attığı golün ardından Kocaeli tribünlerine yönelik uygunsuz hareketler yapan Milan Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Kocaelispor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2 Şubat'ta akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur. Lakin bu hareket sadece taraftarımıza yapılmış bir hareket olarak değerlendirilemez. Bu hareket, ülke futbolunun düzenleyicisi Türkiye Futbol Federasyonu'na, rakibimiz Fenerbahçe'ye ve ülkemizin ahlaki değerlerine açıkça saldırı ve hakaret mesabesindedir.

Bu rezillikten ötürü kulübümüz tarafından gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır lakin en büyük tepkiyi Fenerbahçe kulübü ile ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbol severlerin vermesi gerekmektedir. Kulübümüzce 3 Şubat itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları nezdinde ilgili şahsa yönelik Futbol Disiplin Talimatı ilgili maddeleri gereğince cezai müeyyide tatbik edilmesi adına başvuru yapılmıştır.

Hukuki anlamda bu şahsın hak ettiği cezayı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır. Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahsa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir. Futbolumuzun ve ülkemizin etik ve ahlaki değerlerine saldıran bu şahıs hakkında en büyük cezayı yine halihazırda futbol oynadığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün vermesi gerektiğini hatırlatırız" denildi.

DİĞER
