Trabzonspor'dan Oleksandr Zubkov'un sağlık durumu hakkında açıklama!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavililerden son olarak Oleksandr Zubkov'un sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Trabzonspor sakatlık açıklaması: Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 20. haftasında oynadığımız Hesapcom Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.