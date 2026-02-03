CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Oleksandr Zubkov'un sağlık durumu hakkında açıklama!

Trabzonspor'dan Oleksandr Zubkov'un sağlık durumu hakkında açıklama!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bordo-mavililerden Ukraynalı yıldızları Oleksandr Zubkov'un sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 16:24 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 16:35
Trabzonspor'dan Oleksandr Zubkov'un sağlık durumu hakkında açıklama!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavililerden son olarak Oleksandr Zubkov'un sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Trabzonspor sakatlık açıklaması: Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 20. haftasında oynadığımız Hesapcom Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

F.Bahçe Kante'den vazgeçmiyor! O tarihte transfer edilecek
Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha!
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
Orta Doğu hattında kritik tur: Başkan Erdoğan Gazze ve ekonomi gündemiyle sahada | İlk durak Suudi Arabistan
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kante transferini Ajax da bekliyor!
F.Bahçe'den Kante ve En-Nesyri için resmi açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Zubkov açıklaması! Trabzonspor'dan Zubkov açıklaması! 16:23
Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı (Avrupa Kupası) Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı (Avrupa Kupası) 16:08
F.Bahçe Kante'den vazgeçmiyor! O tarihte transfer edilecek F.Bahçe Kante'den vazgeçmiyor! O tarihte transfer edilecek 15:58
Fenerbahçe'de kupa mesaisi! Fenerbahçe'de kupa mesaisi! 15:12
Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! 15:05
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları! 15:01
Daha Eski
2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası! 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası! 14:51
Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda? 14:42
Göztepe'de ayrılık! Göztepe'de ayrılık! 14:41
Kocaelispor'dan Skriniar açıklaması! TFF'ye şikayet edildi Kocaelispor'dan Skriniar açıklaması! TFF'ye şikayet edildi 14:35
F.Bahçe'den Kante ve En-Nesyri için resmi açıklama! F.Bahçe'den Kante ve En-Nesyri için resmi açıklama! 14:18
33. Golf Mad Turnuvası başladı! 33. Golf Mad Turnuvası başladı! 14:09