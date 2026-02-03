CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Evrakların gecikmesi nedeniyle her konuda anlaştığı N'Golo Kante transferini resmiyete kavuşturamayan Fenerbahçe, yıldız futbolcudan vazgeçmiyor. İtalyan basını, Fransız yıldızın sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 15:59
N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de N'Golo Kante şoku yaşanıyor.

N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde bulunan Fransız yıldızın transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurdu.

N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir." denildi.

N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

Oyuncunun kulübünün evrakları yetiştiremediğinin ifade edildiği açıklama, şöyle devam etti:

FENERBAHÇE'DEN KANTE VE EN-NESYRI AÇIKLAMASI | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

"Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır."

N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

Sürecin camiada hayal kırıklığı oluşturduğu belirtilerek, "Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de N'Golo Kante üzüntüsü yaşanırken, Çizme basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

TEMMUZDA BEDELSİZ GELECEK

İtalyan gazeteci Nico Schira, sarı-lacivertlilerin temmuz ayında N'Golo Kante'yi bedelsiz olarak transfer etmek istediğini yazdı.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ GOLCÜ HAMLESİ! OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

Schira, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızla 2028 yılına kadar sözleşme imzalamak istediğini belirtti.

N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...

N'Golo Kante bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 26 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

