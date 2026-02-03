N'Golo Kante için yeni iddia! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Evrakların gecikmesi nedeniyle her konuda anlaştığı N'Golo Kante transferini resmiyete kavuşturamayan Fenerbahçe, yıldız futbolcudan vazgeçmiyor. İtalyan basını, Fransız yıldızın sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Oyuncunun kulübünün evrakları yetiştiremediğinin ifade edildiği açıklama, şöyle devam etti:
"Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır."
Sürecin camiada hayal kırıklığı oluşturduğu belirtilerek, "Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante üzüntüsü yaşanırken, Çizme basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
TEMMUZDA BEDELSİZ GELECEK
İtalyan gazeteci Nico Schira, sarı-lacivertlilerin temmuz ayında N'Golo Kante'yi bedelsiz olarak transfer etmek istediğini yazdı.
Schira, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızla 2028 yılına kadar sözleşme imzalamak istediğini belirtti.
N'Golo Kante bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 26 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
