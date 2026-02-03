Beşiktaş GAİN - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Kupası)

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda oynanacak Beşiktaş GAİN - Türk Telekom karşılaşması, haftanın dikkat çeken maçları arasında gösteriliyor. Ev sahibi ekip, grup aşamasında avantaj sağlamak isterken, konuk ekip deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Maçın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgileri, sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Beşiktaş GAİN - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

BEŞİKTAŞ GAİN - TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele 4 Şubat Çarşamba (yarın) saat 20.00'de başlayacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom, haftaya 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle girdi. İki ekip arasında averaj farkı bulunurken, Türk Telekom ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekip, gruptaki son karşılaşmasında İtalya deplasmanında Dolomiti Energia'ya 87-74 mağlup oldu. Türk Telekom ise kendi sahasında oynadığı mücadelede Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 85-75'lik skorla geçerek haftayı galibiyetle kapattı. Her iki Türk temsilcisi de kalan maçlar öncesinde play-off biletini almayı başardı ve gruptan çıkmayı matematiksel olarak garantiledi.

Türk Telekom maçı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 👊#TheBlackEagleRises 🦅 pic.twitter.com/mHt8hpkfo8 — Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) February 3, 2026