Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mimovic hakkında flaş transfer kararı! Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak gitmişti

Mimovic hakkında flaş transfer kararı! Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak gitmişti

Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Pafos'a kiraladığı Ognjen Mimovic hakkında Sırp basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Pafos'un Mimovic'in satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusundaki kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 13:23
Fenerbahçe'nin 2024/25 sezonu ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Mimovic, aynı sezon sarı-lacivertlilere transferinin hemen ardından Rus ekibi Zenit'e transfer olmuştu.

Rus temsilcisinde istikrarlı bir performans sergileyemeyen Sırp futbolcu, sezon bitimiyle birlikte Fenerbahçe'ye dönmüş ancak yabancı kontenjanına takılarak sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Pafos'a kiralanmıştı.

Pafos'un Mimovic'in satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmamak konusunda aldığı karar ortaya çıktı.

Sırp basınından Sportinjo'da yer alan habere göre, Pafos'un Mimovic'in 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öğrenildi.

Haberde ayrıca Mimovic'in altyapısından yetiştiği Kızılyıldız'a dönme ihtimalinin de söz konusu olduğu ancak henüz bu konuya dair somut bir adım veya doğrulama olmadığı belirtildi.

Mimovic, Pafos formasını bu sezon 18 maçta giyerken 959 dakika sahada kaldı.

21 yaşındaki isim bu mücadelelerde takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pafos'ta, Mimovic kadroda olmadığı için hiç süre bulamadı.

