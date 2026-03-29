Mimovic hakkında flaş transfer kararı! Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak gitmişti
Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Pafos'a kiraladığı Ognjen Mimovic hakkında Sırp basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Pafos'un Mimovic'in satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusundaki kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 13:23
Sırp basınından Sportinjo'da yer alan habere göre, Pafos'un Mimovic'in 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öğrenildi.
Haberde ayrıca Mimovic'in altyapısından yetiştiği Kızılyıldız'a dönme ihtimalinin de söz konusu olduğu ancak henüz bu konuya dair somut bir adım veya doğrulama olmadığı belirtildi.
Mimovic, Pafos formasını bu sezon 18 maçta giyerken 959 dakika sahada kaldı.
21 yaşındaki isim bu mücadelelerde takımına 1 asistlik katkı sağladı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pafos'ta, Mimovic kadroda olmadığı için hiç süre bulamadı.
