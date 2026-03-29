Galatasaray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! İtalya'dan talipleri vardı
Galatasaray'da üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 52 yaşındaki çalıştırıcı, birçok Avrupa kulübü tarafından gözlem altına alınmıştı. Okan Buruk'un, Galatasaray'da kalıp kalmayacağının ise o tarihte belli olacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 12:24
İşte ayrıntılar...
OKAN BURUK DİKKATLERİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR!
Galatasaray'ı üst üste 3 yıl şampiyon yapan ve 4. şampiyonluk için de büyük avantaj sahibi olan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı sonuçların ardından Avrupa'daki popülerliğini artırdı.
Deneyimli hocaya çok sayıda teklif olduğu, özellikle iki İtalya Serie A ekibinin kendisiyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.
Sarı kırmızılı yönetim ise Okan Buruk'la önümüzdeki günlerde masaya oturarak haziranda bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor…
Avrupa hedefi olan 52 yaşındaki çalıştırıcının kesin kararını sezon sonunda oluşacak tabloya göre vermesi bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre, Okan Buruk'un Galatasaray'da devam edip etmeyeceği mayıs ayında netlik kazanacak.
