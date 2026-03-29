Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! İtalya'dan talipleri vardı

Galatasaray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! İtalya'dan talipleri vardı

Galatasaray'da üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 52 yaşındaki çalıştırıcı, birçok Avrupa kulübü tarafından gözlem altına alınmıştı. Okan Buruk'un, Galatasaray'da kalıp kalmayacağının ise o tarihte belli olacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 12:24
Lider Galatasaray'da milli arada flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılılar maçların olmadığı bu dönemde gözünü transfer planlamalarına çevirmiş durumda.

Cimbom'da yeni sezonda gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili görüşmeler hız kazandı.

Öte yandan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk ile ilgili de sürpriz bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

OKAN BURUK DİKKATLERİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR!

Galatasaray'ı üst üste 3 yıl şampiyon yapan ve 4. şampiyonluk için de büyük avantaj sahibi olan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı sonuçların ardından Avrupa'daki popülerliğini artırdı.

Deneyimli hocaya çok sayıda teklif olduğu, özellikle iki İtalya Serie A ekibinin kendisiyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Sarı kırmızılı yönetim ise Okan Buruk'la önümüzdeki günlerde masaya oturarak haziranda bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor…

Avrupa hedefi olan 52 yaşındaki çalıştırıcının kesin kararını sezon sonunda oluşacak tabloya göre vermesi bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre, Okan Buruk'un Galatasaray'da devam edip etmeyeceği mayıs ayında netlik kazanacak.

Kante'nin sözleşmesinde şoke eden madde!
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
İran'dan "kara harekatı" resti: Ateşe vermek için ABD askerlerini bekliyoruz | Tahran'da patlama Tel Aviv'de siren sesleri
Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı!
Alman basınından Sane'ye sert eleştiriler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mimovic hakkında flaş transfer kararı! Mimovic hakkında flaş transfer kararı! 13:23
Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı! Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı! 12:53
Kante'nin sözleşmesinde şoke eden madde! Kante'nin sözleşmesinde şoke eden madde! 12:26
G.Saray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! G.Saray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! 12:24
Alman basınından Sane'ye sert eleştiriler! Alman basınından Sane'ye sert eleştiriler! 12:13
F.Bahçe Opet-G.Saray Çağdaş Faktoring maçı F.Bahçe Opet-G.Saray Çağdaş Faktoring maçı 12:06
Daha Eski
Muleka'dan Ziraat Türkiye Kupası açıklaması! Muleka'dan Ziraat Türkiye Kupası açıklaması! 11:47
Ümit Milli Futbol Takımı'nda değişiklik! Ümit Milli Futbol Takımı'nda değişiklik! 11:43
Trabzonspor'da dikkat çeken istatistik Trabzonspor'da dikkat çeken istatistik 11:37
F.Bahçe'ye 1 iyi 1 de kötü haber! F.Bahçe'ye 1 iyi 1 de kötü haber! 11:29
G.Saray'dan milli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek G.Saray'dan milli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek 11:15
Sabalenka üst üste ikinci kez şampiyon! Sabalenka üst üste ikinci kez şampiyon! 11:00