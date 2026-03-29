Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Noa Lang gibi birçok ünlü yıldızın renklerine bağlayarak gündem olan Galatasaray, transferde yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes için tarihi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte önerilecek rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 13:44
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan ve üst üste 4. şampiyonluğu için emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun bitmesine sayılı haftalar kala transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Cimbom, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi önümüzdeki transfer döneminde de gözünü dünya yıldızlarına dikti.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Galatasaray, İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i transfer etmek için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

60 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fichajes kaynaklı haberde, sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki futbolcu için 60 milyon Euro teklif edeceği yazıldı.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Birçok dev kulübün Fernandes'e ilgisi olmasına rağmen Galatasaray yönetiminin bu transfer için iyimser olduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Sarı-kırmızılı kurmayların yıldız futbolcu için kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlayarak, transferi yeni sezon hazırlık kampından önce tamamlamayı amaçladığı belirtildi.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Portekizli oyuncunun da Galatasaray'ın teklifini ciddi olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, basın mensuplarının yer aldığı bir iftar yemeğinde söylediği, "Devre arasında orta saha için çok büyük bir yıldızla anlaşmaya varıp imza aşamasına gelmiştik. Oyuncu gelmeyi kabul etti. Bu oyuncuyu getirseydik yer yerinden oynardı. Ancak o dönemde oyuncunun performansı biraz artınca kulübü satmaktan vazgeçti." ifadelerindeki ismin Bruno Fernandes olduğu iddia edilmişti.

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol ve 17 asistlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
Mimovic hakkında flaş transfer kararı!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
İran'dan "kara harekatı" resti: Ateşe vermek için ABD askerlerini bekliyoruz | Tahran'da patlama Tel Aviv'de siren sesleri
Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı!
G.Saray'da flaş Okan Buruk gelişmesi!
Mimovic hakkında flaş transfer kararı! Mimovic hakkında flaş transfer kararı! 13:23
Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı! Dursun Özbek'in Trabzonspor maçına özel planı! 12:53
Kante'nin sözleşmesinde şoke eden madde! Kante'nin sözleşmesinde şoke eden madde! 12:26
G.Saray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! G.Saray'da flaş Okan Buruk gelişmesi! 12:24
Alman basınından Sane'ye sert eleştiriler! Alman basınından Sane'ye sert eleştiriler! 12:13
F.Bahçe Opet-G.Saray Çağdaş Faktoring maçı F.Bahçe Opet-G.Saray Çağdaş Faktoring maçı 12:06
Daha Eski
Muleka'dan Ziraat Türkiye Kupası açıklaması! Muleka'dan Ziraat Türkiye Kupası açıklaması! 11:47
Ümit Milli Futbol Takımı'nda değişiklik! Ümit Milli Futbol Takımı'nda değişiklik! 11:43
Trabzonspor'da dikkat çeken istatistik Trabzonspor'da dikkat çeken istatistik 11:37
F.Bahçe'ye 1 iyi 1 de kötü haber! F.Bahçe'ye 1 iyi 1 de kötü haber! 11:29
G.Saray'dan milli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek G.Saray'dan milli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek 11:15
Sabalenka üst üste ikinci kez şampiyon! Sabalenka üst üste ikinci kez şampiyon! 11:00