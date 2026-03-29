Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, basın mensuplarının yer aldığı bir iftar yemeğinde söylediği, "Devre arasında orta saha için çok büyük bir yıldızla anlaşmaya varıp imza aşamasına gelmiştik. Oyuncu gelmeyi kabul etti. Bu oyuncuyu getirseydik yer yerinden oynardı. Ancak o dönemde oyuncunun performansı biraz artınca kulübü satmaktan vazgeçti." ifadelerindeki ismin Bruno Fernandes olduğu iddia edilmişti.