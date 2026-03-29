Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Noa Lang gibi birçok ünlü yıldızın renklerine bağlayarak gündem olan Galatasaray, transferde yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes için tarihi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte önerilecek rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 13:44
Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray, İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i transfer etmek için düğmeye bastı.
60 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Fichajes kaynaklı haberde, sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki futbolcu için 60 milyon Euro teklif edeceği yazıldı.
Birçok dev kulübün Fernandes'e ilgisi olmasına rağmen Galatasaray yönetiminin bu transfer için iyimser olduğu aktarıldı.
Sarı-kırmızılı kurmayların yıldız futbolcu için kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlayarak, transferi yeni sezon hazırlık kampından önce tamamlamayı amaçladığı belirtildi.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Portekizli oyuncunun da Galatasaray'ın teklifini ciddi olarak değerlendirdiği vurgulandı.
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, basın mensuplarının yer aldığı bir iftar yemeğinde söylediği, "Devre arasında orta saha için çok büyük bir yıldızla anlaşmaya varıp imza aşamasına gelmiştik. Oyuncu gelmeyi kabul etti. Bu oyuncuyu getirseydik yer yerinden oynardı. Ancak o dönemde oyuncunun performansı biraz artınca kulübü satmaktan vazgeçti." ifadelerindeki ismin Bruno Fernandes olduğu iddia edilmişti.
Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol ve 17 asistlik bir performans sergiledi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
