Haberler Fenerbahçe Kante'nin sözleşmesinde özel madde! Yönetim böyle ikna etmiş

Kante'nin sözleşmesinde özel madde! Yönetim böyle ikna etmiş

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, ara transfer döneminde Al-Ittihad forması giyen dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi transfer ederek büyük ses getirmişti. Fransız yıldızın sözleşmesinde özel bir madde yer aldığı ve sarı-lacivertlilere gelmeye bu şekilde ikna olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 12:26
Kante'nin sözleşmesinde özel madde! Yönetim böyle ikna etmiş

Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, N'Golo Kante transferiyle büyük yankı uyandırdı.

Kante'nin sözleşmesinde özel madde! Yönetim böyle ikna etmiş

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusunu uzun uğraşlar sonunda renklerine bağladı.

Kanarya, 34 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanarya, 34 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kante'nin sözleşmesinde özel madde! Yönetim böyle ikna etmiş

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü Al-İttihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin maliyeti çok tartışıldı.

Kante'nin sözleşmesinde özel madde! Yönetim böyle ikna etmiş

2.5 yıl karşılığında 14.4 milyon imza parası ve 17.5 milyon Euro maaşa anlaşan Fransız yıldızın kulübe toplam faturası, 41.9 milyon Euro'yu bulmuş ve bu rakamlara alınması eleştirilmişti.

Kante'nin sözleşmesinde özel madde! Yönetim böyle ikna etmiş

Tüm bunların yanı sıra 34 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.

FORMA SATIŞINDAN PAY ALIYOR

FORMA SATIŞINDAN PAY ALIYOR

Sabah Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin 41.9 milyon Euro'luk maliyete ek olarak bir de Kante'ye forma satışından pay verdiği öğrenildi.

Yönetimin, deneyimli futbolcuyu ikna edebilmek için bu teklifi sunduğu öğrenildi.

Yönetimin, deneyimli futbolcuyu ikna edebilmek için bu teklifi sunduğu öğrenildi.

N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol attı.

N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol attı.

Kante'nin sözleşmesinde özel madde! Yönetim böyle ikna etmiş

Fransız orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

G.Saray'da flaş Okan Buruk gelişmesi!
Alman basınından Sane'ye sert eleştiriler!
