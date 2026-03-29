Kante'nin sözleşmesinde özel madde! Yönetim böyle ikna etmiş
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, ara transfer döneminde Al-Ittihad forması giyen dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi transfer ederek büyük ses getirmişti. Fransız yıldızın sözleşmesinde özel bir madde yer aldığı ve sarı-lacivertlilere gelmeye bu şekilde ikna olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 12:26
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü Al-İttihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin maliyeti çok tartışıldı.
2.5 yıl karşılığında 14.4 milyon imza parası ve 17.5 milyon Euro maaşa anlaşan Fransız yıldızın kulübe toplam faturası, 41.9 milyon Euro'yu bulmuş ve bu rakamlara alınması eleştirilmişti.
Tüm bunların yanı sıra 34 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.
FORMA SATIŞINDAN PAY ALIYOR
Sabah Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin 41.9 milyon Euro'luk maliyete ek olarak bir de Kante'ye forma satışından pay verdiği öğrenildi.
Yönetimin, deneyimli futbolcuyu ikna edebilmek için bu teklifi sunduğu öğrenildi.
N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol attı.
Fransız orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
